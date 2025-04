Sun Nuclear annuncia il completamento della transizione alla certificazione CE MDR UE di classe IIb per le sue soluzioni chiave di gestione della qualità

SunCHECK® Software, SRS MapCHECK® e i dispositivi 3D SunSCAN™

Sono tra le oltre 15 soluzioni che hanno ottenuto la nuova certificazione

MELBOURNE, Florida: Sun Nuclear, un'azienda di Mirion Medical, ha annunciato oggi che il suo software per la gestione della qualità SunCHECK® e i dispositivi chiave per la garanzia di qualità (QA) in radioterapia hanno ottenuto la certificazione CE di Classe IIb ai sensi del Regolamento europeo sui dispositivi medici 2017/745 (MDR UE). La transizione alla Classe IIb MDR UE è il riconoscimento della sicurezza e delle prestazioni delle soluzioni Sun Nuclear e ne conferma la conformità a rigidi requisiti di sicurezza.

Le soluzioni Sun Nuclear che hanno ottenuto la certificazione di Classe IIb comprendono:

La piattaforma SunCHECK® , un'applicazione software completa che favorisce i flussi di lavoro di garanzia della qualità tra paziente e macchina e la gestione centralizzata dei dati;

, un'applicazione software completa che favorisce i flussi di lavoro di garanzia della qualità tra paziente e macchina e la gestione centralizzata dei dati; Soluzioni di QA specifici per i pazienti, tra cui i dispositivi ArcCHECK® , ArcCHECK®-MR , MapCHECK® 3 e SRS MapCHECK® , per la misurazione delle distribuzioni di dosi di radiazioni rispetto alle dosi pianificate;

, , e , per la misurazione delle distribuzioni di dosi di radiazioni rispetto alle dosi pianificate; Soluzioni di controllo della qualità macchine, tra cui i dispositivi Daily QA™ 3 , Daily QA™ 3-MR , IC PROFILER™ , IC PROFILER™-MR , per un QA di routine degli acceleratori lineari impiegati nella distribuzione dei trattamenti; e

, , , , per un QA di routine degli acceleratori lineari impiegati nella distribuzione dei trattamenti; e Le soluzioni di dosimetria del fascio, scansione e messa in servizio, tra cui i serbatoi d'acqua 1D SCANNER™ e SunSCAN 3D™; la soluzione PC Electrometer™ per una calibrazione assoluta e il rilevatore EDGE™ per una modellazione del fascio a campo ridotto; e le camere a ionizzazione di riferimento SNC125c™, SNC350p™ e SNC600c™.

"Da 40 anni, i dispositivi e i software Sun Nuclear aiutano i team di radioterapia oncologica e di fisica medica ad adottare con fiducia nuove tecnologie e tecniche, a ottimizzare i flussi di lavoro e a migliorare le cure dei pazient", ha affermato Luis Rivera, presidente di Sun Nuclear e vicepresidente esecutivo di Mirion Medical. "Il passaggio alla certificazione MDR UE di Classe IIb ribadisce il nostro impegno per un trattamento oncologico sicuro, efficiente ed efficace a livello globale e posiziona ulteriormente l'azienda per un continuo successo in Europa.”

Il portafoglio di soluzioni di Sun Nuclear verrà presentato allo stand 280 presso ESTRO 2025, dal 2 al 6 maggio a Vienna, Austria. ESTRO 2025 è il congresso annuale della European Society for Radiotherapy and Oncology e prevede la più grande esposizioine di settore in Europa per la radioterapia oncologica.

Informazioni su Sun Nuclear

Sun Nuclear fa parte di Mirion Medical, un gruppo di marchi orientati al settore sanitario che fornisce soluzioni innovative per la radioterapia e la diagnostica per immagini. Più di 6.000 centri oncologici in tutto il mondo si affidano a noi per una gestione della qualità indipendente e integrata. Con particolare attenzione a fornire supporto continuo, Sun Nuclear desidera promuovere l'adozione della tecnologia, potenziare i flussi di lavoro e migliorare i risultati, in modo che gli operatori sanitari possano ottenere risultati reali per la sicurezza dei pazienti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito sunnuclear.com.

