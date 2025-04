Imricor avvia il trial VISABL-VT

MINNEAPOLIS: Imricor Medical Systems, Inc. (Azienda o Imricor) (ASX: IMR) è lieta di annunciare che ha avviato il trial clinico VISABL-VT completando la prima ablazione ventricolare nell'uomo guidata da una RMN in tempo reale con il NorthStar Mapping System dell'Azienda. L'intervento è stato condotto dal team presso l'Amsterdam University Medical Centre (AUMC), classificato nel 2025 da Newsweek come il migliore ospedale nei Paesi Bassi e uno dei 35 ospedali migliori al mondo.

L'intervento ha rappresentato diversi primati mondiali. È stata la prima ablazione ventricolare ad essere guidata da una RMN in tempo reale e la prima ablazione sinistra ad essere condotta con RMN in tempo reale.

Fonte: Business Wire

