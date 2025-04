EASE nomina la Dott.ssa Kanyinsola Oyeyinka CEO, promuovendo le attrezzature mediche come servizio in Africa

AMSTERDAM: EASE Holdings BV ha promosso la Dott.ssa Kanyinsola Oyeyinka Direttore Generale subentrando a Imraan Soomra, il quale assumerà il nuovo ruolo di Direttore non esecutivo di EASE South Africa, l'unità più avanzata del gruppo, a partire dal 1 maggio.

Le nomine giungono in un momento in cui EASE sta accelerando l'introduzione del suo modello Equipment-as-a-Service (Attrezzature come servizio), che consente a cliniche e ospedali di accedere a strumentazioni all'avanguardia per scansioni PET-CT e RMN, robot chirurgici e altre attrezzature ad alto valore senza ingenti investimenti di capitale, pagando le scansioni o gli eventi individuali per allineare i loro costi con i ricavi. EASE South Africa è pronta a guidare la rapida espansione del servizio dopo aver annunciato un accordo questo mese con la Standard Bank per fornire il finanziamento del debito per installazioni future.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita