TSMC presenta la tecnologia di processo di nuova generazione A14 in occasione del North America Technology Symposium

In mostra le ultime offerte di TSMC per i settori di applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, smartphone, automotive e IoT

SANTA CLARA, California: Nel corso del North America Technology Symposium, TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) ha presentato oggi la sua prossima tecnologia all'avanguardia di processo logico, A14. Tale tecnologia rappresenta un notevole progresso rispetto al processo leader del settore N2 di TSMC, ed è progettata per guidare la trasformazione dell'IA, offrendo un'elaborazione di calcolo più rapida e una maggiore efficienza energetica. Si prevede inoltre che potenzierà gli smartphone migliorando le loro capacità di IA integrate, rendendoli ancora più intelligenti. L'entrata in produzione è prevista per il 2028 e lo sviluppo di A14 sta procedendo senza problemi, con un rendimento in anticipo rispetto alle previsioni.

Fonte: Business Wire

