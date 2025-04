La prossima generazione di guardie informatiche: hackathon promossi da Yubico, condotti da giovani per rendere sicuro il futuro

Hackathon guidati da giovani di tutto il mondo sponsorizzati da Yubico promuovono la collaborazione, l'innovazione e l'esperienza pratica di cybersicurezza per i leader informatici di prossima generazione

SANTA CLARA, Calif. e STOCCOLMA: In un’epoca segnata da minacce informatiche sempre più numerose, Yubico (NASDAQ STOCCOLMA: YUBICO), il principale fornitore di chiavi di sicurezza per l'autenticazione dell’hardware è orgogliosa di rendere possibile il futuro dei leader informatici con la recente fornitura di YubiKeys a più di 20 hackathon ed eventi tecnologici guidati da giovani attraverso il suo programma Secure It Forward.

Investire in organizzazioni guidate da giovani che offrono hackathon è una fase vitale per le aziende di cybersicurezza impegnate a promuovere gli esperti di sicurezza di prossima generazione.

Fonte: Business Wire

