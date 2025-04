Lettera aperta di André Rogaczewski, CEO e cofondatore di Netcompany all'Europa: l'Europa deve essere forte

Nella notte del 22 aprile, la Statua della Libertà al Pont de Grenelle di Parigi era illuminata con il messaggio: “Stand Tall Europe” (Sii forte, Europa). Un tempo dono che simboleggiava l'alleanza transatlantica e gli ideali condivisi dell'Occidente, la statua oggi si erge come ricordo di un'amicizia che ha attraversato i secoli e che oggi viene sottoposta a forti pressioni.

COPENHAGEN, Danimarca: Quella che segue è una lettera aperta di André Rogaczewski, CEO and co-fondatore di Netcompany:

Europei,

Questo è il vostro risveglio digitale.

Tutti noi sappiamo che la leadership tecnologica è di importanza fondamentale per la competitività e la creazione di crescita, prosperità e benessere.

La spina dorsale digitale dell'Europa si basa in gran parte su sistemi non necessariamente sotto il nostro controllo. Dai centri dati ai sistemi su cloud – nelle applicazioni e negli algoritmi che determinano le nostre decisioni.

Mentre ci affidiamo ai servizi digitali in tutti i nostri settori sociali chiave (comunicazioni, servizi finanziari, benefici del welfare, pensioni, sanità, perfino elezioni politiche), le applicazioni e le infrastrutture digitali alla base troppo spesso dipendono da sistemi non-europei.

Ciò di cui abbiamo bisogno è una risposta. Per proteggere i nostri diritti individuali e plasmare un ecosistema digitale europeo radicato nei nostri valori democratici, non quelli imposti da persone che non condividono più necessariamente i nostri principi.

Ecco perché Netcompany ha lanciato una campagna la notte del 22 aprile, illuminando la Statua della Libertà a Parigi con il messaggio: “Sii forte, Europa”.

Abbiamo scelto la Statua della Libertà perché si erge a simbolo di libertà, giustizia, fine dell'oppressione e opportunità per tutti. Un dono dall'Europa agli Stati Uniti che è il simbolo dei valori che abbiamo creato insieme e condiviso a lungo. Oggi pare che l'Europa sia la sola ad affrontare la sfida di proteggere quegli stessi ideali in un mondo digitale.

Laddove la Statua della Libertà tiene alta una torcia, il compito dell'Europa oggi è illuminare il percorso digitale, asserendo la sovranità digitale, difendendo i diritti online e costruendo i sistemi e le applicazioni sicure e affidabili alle quali si affidano le nostre società per prosperare.

Dobbiamo abbracciare la rivoluzione digitale, aprire altri centri dati europei, allestire sistemi affidabili di verifica dell'età per proteggere i nostri figli, e assicurare che i nostri elettori non vengano sottoposti a masse di propaganda digitale.

Dobbiamo realizzare rapidamente applicazioni e sistemi affidabili, solidi, equi e trasparenti che dimostrino a tutti gli altri che la trasformazione digitale responsabile è il modo per creare innovazione, crescita e progresso di livello mondiale.

Questo significa utilizzare in maniera aggressiva l'intelligenza artificiale progettata con valori e trasparenza europei per creare un'amministrazione pubblica e privata europea. Significa sviluppare digital twin intelligenti per la nostra infrastruttura fisica in tutti i settori per ottimizzare in maniera unica le aziende europee. Infatti, dobbiamo creare applicazioni digitali leader mondiali per permettere all'Europa di diventare una regione leader a livello globale.

Chiediamo più soluzioni europee, costruite da aziende europee, responsabili nei confronti dei cittadini europei.

La prosperità e la crescita future dell'Europa dipendono da questo e pertanto dipendono anche dalla nostra capacità di attrarre, sviluppare e unire diversi talenti di portata mondiale provenienti da ogni angolo del pianeta.

Dobbiamo rendere questo continente la meta più attraente per le menti più brillanti del mondo.

Questo è anche un invito per ognuno di voi che desideri contribuire al risveglio digitale europeo, ovunque vi troviate. Abbiamo bisogno di voi.

Non esistono soluzioni rapide. Ma siamo pronti. Crediamo in un futuro digitale in cui l'Europa è proprietaria di un maggior numero di sistemi, protegge i suoi cittadini e guida con integrità.

Riprendiamoci il futuro.

Cordiali saluti,

André Rogaczewski

CEO e cofondatore di Netcompany

Informazioni su André Rogaczewski

​André Rogaczewski ha fondato Netcompany nel 2000 e ne ha seguito l'evoluzione in una delle aziende di servizi IT di maggiore successo e in più rapida crescita in Europa, con un organico globale di oltre 8.250 dipendenti di talento distribuiti in più di 10 Paesi europei.

Grazie alla sua formazione tecnica, un master in scienze informatiche conseguito all'Università di Aalborg e un'autentica visione per il futuro digitale della società, Rogaczewski ha guidato l'azienda nella sua crescita eccezionale, creando un modello di distribuzione unico e ineguagliato nel settore IT. André è nato in Polonia ed è cresciuto ad Aalborg, Danimarca.

Informazioni su Netcompany

Fondata nel 2000 a Copenhagen, Danimarca, Netcompany propone soluzioni IT essenziali per rispondere a esigenze sociali e aziendali, assistendo i propri clienti pubblici e privati nella loro evoluzione digitale verso un futuro più efficiente e sostenibile.

Il nostro team di professionisti di talento guida l'innovazione sostenibile, portando avanti ed ampliando costantemente l'impatto della nostra azienda, una soluzione alla volta.

Realizzando soluzioni digitali flessibili, scalabili e sicure, aiutiamo l'Europa a indicare la rotta verso una digitalizzazione responsabile.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita