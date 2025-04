Manhattan Associates vince il premio Google Cloud Business Applications Partner of the Year per la supply chain e la logistica

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato di aver ricevuto il premio Partner of the Year di Google Cloud Business Applications 2025 per la supply chain e la logistica. Questo prestigioso riconoscimento dimostra il ruolo innovatore dell'azienda all'interno dell'ecosistema Google Cloud, oltre che il suo impegno nel guidare i clienti verso il successo e l'applicazione pionieristica dell’Agentic AI e della Generative AI all'interno della suite Manhattan Active® nel corso dell'ultimo anno.

“I Partner Awards di Google Cloud valorizzano i partner che hanno saputo generare un valore superiore per i clienti attraverso la realizzazione di soluzioni innovative e un elevato livello di competenza”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud. “Siamo felici di annunciare Manhattan Associates come vincitore del Google Cloud Partner Award 2025 e di valorizzare la sua capacità di contribuire al successo dei clienti nel corso dell'ultimo anno”.

“Siamo felici di essere stati premiati come partner dell’anno nella Business Applications per la supply chain e la logistica del 2025”, ha dichiarato Sanjeev Siotia, vicepresidente esecutivo e CTO di Manhattan Associates. “Questo riconoscimento testimonia la profonda collaborazione tra Manhattan Associates e Google Cloud, con l’obiettivo di portare ai nostri clienti comuni infrastrutture cloud all'avanguardia, data analytics, Agentic AI e GenAI. Non vediamo l'ora di continuare questa partnership e di guidare il futuro delle supply chain resilienti e AI-driven e del commercio omnichannel”.

Al centro delle innovazioni AI di Manhattan Associates c'è Manhattan Active® Assist, un assistente GenAI intelligente e intuitivo progettato per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con le soluzioni Manhattan Active. Incluso in tutti gli abbonamenti Manhattan Active, Manhattan Assist fornisce un resoconto in linguaggio naturale di come le applicazioni sono attualmente configurate e fornisce risposte istantanee e precise a domande sulle funzionalità del prodotto, sulle strutture API e altro ancora, su più personas, ruoli e funzioni.

Manhattan Active® Maven è l'offerta di Agentic AI dell'azienda, un agente alimentato dall'intelligenza artificiale e in grado di fornire informazioni su ordini, pagamenti, localizzazione del punto vendita e disponibilità dei prodotti per offrire un servizio clienti personalizzato e dinamico, simile a quello offerto dagli operatori umani. Costruito sulla piattaforma Agentic AI e sui modelli di Google Gemini, Maven è facile da implementare e si integra perfettamente nei siti web e nelle applicazioni mobili, evitando le richieste di assistenza clienti e aumentando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

“Manhattan Active Assist e Manhattan Active Maven mostrano la potenza reale dell'IA nella supply chain e nella logistica, portando a livelli di personalizzazione, produttività e risparmio senza precedenti. La continua collaborazione di Manhattan con Google Cloud ci permette di fornire soluzioni scalabili, resilienti e innovative che affrontano le complesse sfide delle moderne reti di supply chain”, ha concluso Siotia.

Recentemente, Manhattan e Google Cloud hanno collaborato alla seconda edizione dell'Unified Commerce Benchmark, l'unica analisi del settore del commercio unificato sul retail specializzato basata su acquisti, resi e interazioni dei clienti nel mondo reale attraverso i canali digitali e fisici. L'edizione 2025 ha rivelato gli elementi comuni dei retailer di maggior successo, le best practice tangibili del retail e le opportunità chiave per migliorare il valore del cliente attraverso operazioni aggiornate.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti. Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

