Diligent presenta AI Risk Essentials per l'accelerazione della gestione dei rischi e il miglioramento della governance

La nuova soluzione basata sull'IA consente alle organizzazioni di identificare, confrontare e mitigare il rischio in modo efficiente

NEW YORK: Diligent, l'azienda SaaS leader nel settore di governance, rischio e conformità (GRC), ha annunciato oggi il lancio di Diligent AI Risk Essentials (AI Risk Essentials), una nuova soluzione progettata per avviare e rafforzare il programma di gestione del rischio aziendale (ERM) di un'organizzazione. Grazie ai dati di benchmarking sui rischi ottenuti dai documenti SEC 10-K, AI Risk Essentials può essere implementata in meno di una settimana, consentendo ai professionisti GRC di prepararsi immediatamente per discussioni a livello di consiglio di amministrazione, identificare rapidamente i rischi, effettuare valutazioni dei rischi, implementare strategie di mitigazione e monitorare i progressi.

AI Risk Essentials è stata sviluppata sulla scia dell'innovazione in ambito IA di Diligent, incluso il lancio di GovernAI, una suite di funzionalità basate sull'IA all'interno della Diligent One Platform progettate per ottimizzare i flussi di lavoro di governance e di rischio, e che consente di risparmiare tempo prezioso per consigli di amministrazione, dirigenti e professionisti in ambito legale, garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza e di utilizzo responsabile dell'IA.

Fonte: Business Wire

