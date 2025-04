Boomi World 2025: accelerare le prossime novità nell'AI, l'integrazione e l'azienda connessa

L'evento di spicco di Boomi raduna gli innovatori globali che creano il futuro dell'AI, l'integrazione e l'automazione

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nell'integrazione e nell'automazione intelligente, è entusiasta di annunciare che Boomi World 2025 si terrà dal 12 al 15 maggio 2025 a Dallas, Texas. Il prestigioso evento illustrerà gli ultimi progressi nell'integrazione e automazione guidate dall'intelligenza artificiale, radunando leader del settore, pensatori innovativi e clienti e partner di Boomi per esplorare i modi in cui queste tecnologie stanno ridefinendo il futuro. I partecipanti trarranno preziose informazioni su come eliminare i silos, semplificare le operazioni e prendere decisioni informate e basate sui dati attraverso una serie di sessioni principali, discussioni spontanee e occasioni di formazione diretta.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita