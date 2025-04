Bregal Milestone e Ridango annunciano l'acquisizione di uTrack Software Solutions

L'acquisizione dell'azienda irlandese di software potenzierà ulteriormente l'offerta di sistemi AVL di Ridango

LONDRA: Bregal Milestone, uno dei principali fondi di private equity europei per lo sviluppo di software è lieta di comunicare che, dopo l'annuncio dato il mese scorso del suo investimento di crescita strategico in Ridango AS ("Ridango"), fornitore globale svedese di software mission-critical per il trasporto pubblico, ha sottoscritto anche un accordo di acquisizione di uTrack Software Solutions ("uTrack").

Fondata nel 2011 da Eamonn Hughes e Conor Gildea, uTrack è un'azienda software con sede a Dublino che fornisce una piattaforma di dati sui trasporti pubblici grazie a un motore di analisi e previsione in tempo reale che alimenta una suite di servizi software che ogni anno offre assistenza a quasi 3 miliardi di passeggeri, oltre 5 milioni di utenti di app, più di 150.000 autisti e 73.000 veicoli.

Fonte: Business Wire

