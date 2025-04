Actus Nutrition acquisisce un impianto di lavorazione delle proteine da Foremost Farms USA

È incluso un accordo esclusivo a lungo termine per la fornitura di proteine derivate dal siero di latte

MINNEAPOLIS: Actus Nutrition ("Actus"), azienda a integrazione verticale leader nella produzione di ingredienti nutrizionali, parte del portafoglio di Butterfly Equity ("Butterfly"), oggi ha finalizzato un accordo per l'acquisizione di un impianto di lavorazione da 99.000 piedi quadri da Foremost Farms USA ("Foremost Farms"). Attualmente nello stabilimento, situato a Sparta, nel Wisconsin, vengono realizzati prodotti a base di proteine ​​del siero del latte, che Actus continuerà a produrre nella stessa sede. In base ai termini dell'accordo, Actus e Foremost Farms avvieranno una partnership esclusiva e a lungo termine a livello di rete per la fornitura di proteine ​​del siero del latte, a supporto della crescita delle due aziende. Actus ha in programma un cospicuo investimento nell'impianto per aumentarne la capacità ed espanderne le potenzialità produttive.

Fonte: Business Wire

