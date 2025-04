Winka Dubbeldam nominata direttore e CEO di SCI-Arc

LOS ANGELES: Il Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) è lieto di annunciare che la Prof.ssa Winka Dubbeldam è il nuovo direttore e Chief Executive Officer di SCI-Arc. Winka, architetto di origine olandese di fama mondiale, oltre che docente e leader nell'innovazione del design, assumerà ufficialmente questo ruolo il 1 settembre 2025.

Winka vanta un'esperienza più che trentennale in prima linea nell'attività e nella formazione nel campo dell'architettura. Docente ordinaria di Architettura, è stata presidente della University of Pennsylvania Stuart Weitzman School of Design per dieci anni, dal 2013 al 2023. Nel decennio precedente, dal 2003 al 2013, ha avviato e diretto il programma Post-Professional Architecture, tramite cui ha fornito a studenti di tutto il mondo quelle competenze per una progettazione innovativa e quelle avanzate conoscenze teoriche e tecnologiche necessarie per una carriera produttiva e all'avanguardia nel campo dell'architettura.

Fonte: Business Wire

