Seoul Semiconductor: il Tribunale Unificato dei Brevetti ordina il ritiro dei prodotti che violano i brevetti essenziali dei microLED

SEUL, Corea del Sud: Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), un innovatore leader a livello globale di prodotti e tecnologie LED, ha annunciato oggi che la Divisione locale di Parigi del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che ha giurisdizione in 18 Paesi europei, ha emesso una sentenza secondo la quale Laser Components SAS ha violato il brevetto fondamentale dei semiconduttori ottici dell'affiliata di Seoul Semiconductor.

Il tribunale ha ordinato l'immediato divieto della vendita, oltre al ritiro e alla distruzione, dei prodotti in violazione del brevetto.

La sentenza è la seconda vittoria di Seoul presso il TUB, dopo quella dell'ottobre 2024 che ha proibito la vendita di prodotti in violazione dei brevetti di Seoul in otto Paesi, stabilendo un precedente nell'industria del LED.

Fonte: Business Wire

