Keysight si aggiudica il contratto NATO FORACS per il miglioramento della capacità operativa

Fornisce soluzioni avanzate di generazione di bersagli radar e di simulazione delle minacce di guerra elettronica (EW) per rafforzare le capacità della NATO nel settore dei radar e delle misure di supporto elettronico in tutti i paesi membri

AMSTERDAM: Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ha ottenuto l'appalto per il progetto Naval Forces Sensor and Weapons Accuracy Check Sites (FORACS) della NATO per modernizzare le sue capacità di test per i sistemi chiave radar e di strumenti di supporto elettronico (ESM). Ai sensi di tale accordo, Keysight fornirà soluzioni di generazione di bersagli radar e di test per guerra elettronica (EW) da implementare presso le basi navali della NATO, consentendo la calibrazione e la manutenzione dei sistemi radar NATO e la valutazione dell'efficacia dei sistemi ESM.

Fonte: Business Wire

