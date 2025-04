1NCE raccoglie 60 milioni di dollari di nuovi finanziamenti

1NCE completa il suo più grande round di finanziamento fino ad oggi; l'azienda ha raccolto l'equivalente di 160 milioni di dollari USA in finanziamenti totali dal 2017.

1NCE intende ampliare il proprio portafoglio prodotti con una piattaforma Software as a Service (SaaS) di nuova generazione, finalizzare l'espansione globale delle operazioni e far crescere ulteriormente la propria presenza negli Stati Uniti.

L'azienda è una delle società in più rapida crescita nel settore IoT e gestisce la più grande rete IoT al mondo gestita privatamente nel cloud.

Miami, Florida, e Colonia, Germania: 1NCE, uno dei fornitori di software e connettività IoT in più rapida crescita, ha annunciato oggi il completamento di un round di finanziamento da 60 milioni di dollari USA.

1NCE offre una piattaforma software per prodotti connessi a più di 24.000 clienti che gestiscono 30 milioni di dispositivi in oltre 170 Paesi. Dal lancio sul mercato nel 2018, l'azienda è diventata un elemento di disturbo del settore IoT integrando la connettività come componente della sua piattaforma software. Attualmente gestisce la rete IoT più grande al mondo nel cloud. La piattaforma di 1NCE è stata premiata come “Migliore innovazione nell'Internet delle cose” ai 2024 SaaS Awards.

Dal 2017, 1NCE ha raccolto l'equivalente di 160 milioni di dollari da investitori di cinque Paesi. L'elenco degli investitori di 1NCE comprende ora Deutsche Telekom, iSquared Capital, Kensington Capital Partners, SoftBank Corp., Vicenda Group e membri del team esecutivo di 1NCE.

Il round di finanziamento sostiene il piano di 1NCE di completare la sua espansione globale, iniziata nel 2022 con un focus su Stati Uniti, APAC e LATAM. Attualmente 1NCE conta membri del team che lavorano in 30 paesi, con filiali in 11 paesi che offrono operazioni regionali per le vendite, la fatturazione, la distribuzione e il magazzino. Grazie a una forte esperienza digitale per i clienti e al supporto in 25 lingue, 1NCE ha attualmente una base di utenti in più di 50 Paesi.

L'azienda intende inoltre utilizzare una parte dei proventi del round di finanziamento per accrescere ulteriormente la propria presenza negli Stati Uniti.

“Gli Stati Uniti sono il nostro mercato più grande e in più rapida crescita e stiamo espandendo la nostra forza lavoro americana per accelerare il nostro slancio. 1NCE offre già una qualità incredibilmente elevata, con una costanza e una disponibilità degli endpoint del 99,97%, un livello definito dal settore. Questo finanziamento aumenta ulteriormente la nostra capacità di espandere il nostro vantaggio competitivo in tutto il mondo”, ha dichiarato Ivo Rook, Co-Chief Executive Officer di 1NCE.

1NCE prevede inoltre di sfruttare il nuovo finanziamento per ampliare il proprio portafoglio di prodotti per casi d'uso in decine di settori verticali. L'azienda sta preparando il lancio della sua piattaforma di nuova generazione per consolidare ulteriormente 1NCE come una delle destinazioni più importanti per l'IoT. Per i clienti che già utilizzano il software 1NCE OS per i loro progetti di IA, l'azienda prevede di lanciare presto nuove funzionalità. L'azienda ritiene che la crescita dell'intelligenza artificiale alimenterà l'adozione dell'IoT, con i clienti desiderosi di aumentare la raccolta di dati che rafforzano i loro motori guidati dall'intelligenza artificiale.

“1NCE è un vero e proprio player globale nell'IoT, con una serie di finanziatori provenienti dal mondo della finanza e delle telecomunicazioni. La chiusura di un'importante serie C conferma che siamo sulla strada giusta per continuare ad avere successo con la nostra piattaforma SaaS di prossima generazione”, ha dichiarato Alexander P. Sator, fondatore e co-amministratore delegato di 1NCE.

L'azienda ha continuato a costruire un team di leader esperti. 1NCE ha recentemente nominato Christoph Vilanek, veterano del settore delle telecomunicazioni, come Presidente del Comitato consultivo. Dal 2009 è stato amministratore delegato di Freenet, una delle maggiori società di telecomunicazioni in Europa. Alla fine del 2024, l'azienda ha annunciato tre aggiunte alla C-Suite.

