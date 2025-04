NetApp definisce un nuovo standard per la sicurezza informatica a livello di storage

Le complete capacità di sicurezza di storage migliorano le best practice per la resilienza informatica

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda per l'infastruttura dati intelligente, ha annunciato oggi il lancio di nuove capacità di sicurezza dei dati in grado di aiutare i clienti a rafforzare la loro resilienza informatica. I team addetti alla sicurezza ora possono avvalersi di NetApp, la soluzione di storage più sicura del pianeta, per adottare una strategia proattiva nei confronti della sicurezza dei dati a livello di storage e per rafforzare la loro posizione complessiva in termini di sicurezza.

Gli sviluppi tecnologici guidano un ciclo di innovazione per le contromisure per minacce informatiche e sicurezza informatica. L'accessibilità sempre maggiore dell'IA ha consentito ad attori malintenzionati di automatizzare gli attacchi informatici, imponendo alle aziende di utilizzare l'apprendimento automatico per automatizzare il rilevamento delle minacce.

Fonte: Business Wire

