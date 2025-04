C3ntro Telecom presenta il progetto Tikva: una rete in fibra di 2.500 km che collegherà Messico e Stati Uniti

Prima nel suo genere in 25 anni, questa rete in fibra ottica a lungo raggio connetterà Phoenix e Querétaro tramite un'infrastruttura di fibra a bassa latenza all'avanguardia, pronta per l'uso nel T4 del 2026

CITTÀ DEL MESSICO: C3ntro Telecom (C3ntro), leader nel settore delle telecomunicazioni globali e fornitore di infrastrutture in fibra, ha annunciato oggi il lancio della sua più ambiziosa iniziativa fino ad oggi: il progetto Tikva. Tikva rappresenta uno sforzo trasformativo per la connettività transfrontaliera, che consentirà di creare una rete in fibra ottica all'avanguardia di 2.500 km tra Phoenix, in Arizona, e Querétaro, in Messico. Sviluppato con tecnologia di fibra pronta all'IA, capacità su più condutture e un percorso nel Pacifico diversificato e a bassa latenza, Tikva offre una soluzione transfrontaliera completamente sotterranea e ridondante.

Fonte: Business Wire

