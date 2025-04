Expereo: i CdA hanno aspettative irrealistiche, avverte un terzo dei CIO globali, mentre il mondo punta forte sull'AI

Un nuovo sondaggio commissionato da Expereo espone le vere barriere ai piani globali dell'AI: infrastrutture scadenti, resistenza da parte dei dipendenti, richieste esagerate

LONDRA: Un terzo dei leader tecnologici mondiali ritiene che il proprio CdA abbia aspettative o richieste irrealistiche sul futuro impatto che le nuove tecnologie come l'AI avranno sulle prestazioni aziendali. Questo secondo un IDC InfoBrief*, commissionato da Expereo, che evidenzia i grossi ostacoli all'implementazione globale dell'AI, nonostante l'AI venga considerata fondamentale per realizzare le priorità aziendali.

Lo studio, condotto tra 650 leader tecnologici in organizzazioni globali in tutta Europa, negli Stati Uniti e nella regione APAC, rivela che il 34% dei leader tecnologici di tutto il mondo è stato obbligato a rivalutare la propria infrastruttura tecnologica a causa dell'aumento dei rischi geopolitici, mentre per il 37% degli intervistati le vicende geopolitiche stanno attualmente impattando le strategie di espansione della loro organizzazione.

Fonte: Business Wire

