VeriSilicon lancia la piattaforma all’avanguardia nel settore automotive per la progettazione di SoC per la guida intelligente

Offre un servizio personalizzato completo – dalla progettazione e verifica del chip alla certificazione nel settore automotive

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato recentemente che la sua piattaforma altamente performante nel settore automotive per la progettazione di SoC (System-on-Chip) per la guida intelligente è stata verificata e implementata con successo in progetti di vari clienti. Sfruttando il modello di business VeriSilicon SiPaaS (Silicon Platform as a Service), questa piattaforma offre un affidabile supporto tecnico per applicazioni di computing avanzate come la guida autonoma e sistemi avanzati di ausilio alla guida (ADAS).

Il processo di progettazione di chip sviluppato da VeriSilicon ha ottenuto la certificazione per sistemi di gestione della sicurezza funzionali nel settore automotive ISO 26262, che le consente di offrire ai clienti in tutto il mondo un servizio personalizzato completo per chip automobilistici che rispondano a requisiti di sicurezza funzionale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita