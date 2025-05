Trova e acquista con l'AI: Visa presenta la nuova era del commercio

Collaborazioni con Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung, Stripe e altri ancora

Le esperienze di shopping saranno più personalizzate, sicure e convenienti grazie alla potenza dell'AI

SAN FRANCISCO: L'AI sta trasformando il modo in cui compriamo e paghiamo. Visa mette a disposizione la potenza della propria rete e una competenza pluridecennale per offrire fiducia e sicurezza al commercio basato sull'AI. Presentato oggi al Visa Global Product Drop, Visa Intelligent Commerce consente di trovare e acquistare prodotti grazie all'AI. Si tratta di una nuova e rivoluzionaria iniziativa che apre la rete di pagamento Visa agli sviluppatori e agli ingegneri impegnati nella realizzazione degli agenti AI fondamentali per la trasformazione del commercio.

Fonte: Business Wire

