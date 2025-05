SAN FRANCISCO: Sulla scia del suo recente lancio globale a febbraio, Andersen Consulting espande le sue capacità in Brasile accogliendo Albieri e Associados tra le imprese che ne fanno parte.

Albieri e Associados, già una delle società collaboratrici di Andersen Global fin dal 2019, porta un solido portafoglio di capacità nella piattaforma di consulenza Andersen – è specializzata in molteplici campi: consulenza strategica, gestione finanziaria, ottimizzazione operativa e trasformazione del business. Collabora con clienti in vari settori per dare impulso all’innovazione, migliorare le performance e far fronte a complessi problemi commerciali.

Spiega Luiz Albieri, managing partner di Albieri e Associados: “Diventare un membro di Andersen Consulting ci apre nuove opportunità di offrire un numero ancora maggiore di soluzioni mentre sfruttiamo la piattaforma globale Andersen. Intratteniamo già solidi rapporti di lavoro con le imprese che fanno parte di Andersen Global e le sue società collaboratrici, e guardiamo con fiducia alla possibilità di collaborare con i membri di Andersen Consulting a livello globale per elevare ulteriormente il valore che offriamo alle aziende brasiliane e nel resto del mondo”.

Aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen: “La conoscenza che Albieri e Associados vanta del mercato brasiliano, combinata con la sua familiarità con l’organizzazione di Andersen, rafforza la nostra attuale piattaforma di consulenza nel paese. Insieme con le altre società di consulenza nostri membri in Brasile e nel resto del mondo, potremo offrire ai clienti soluzioni olistiche che li mettano in grado di operare con ulteriore efficienza e competitività sul mercato internazionale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità globale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

