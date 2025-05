Geoswift lancia Visa Direct per migliorare le offerte di pagamento transfrontaliere in più di 30 paesi

VANCOUVER, British Columbia e SINGAPORE: Geoswift oggi ha annunciato l’integrazione di Visa Direct con la propria piattaforma per pagamenti transfrontalieri. Visa Direct facilita i pagamenti verso oltre 140 paesi e territori. L’integrazione consentirà di effettuare pagamenti in 32 paesi e territori, in 13 valute, coprendo mercati importanti nella regione Asia-Pacifico, nel Nord America, in Europa e nel Medio Oriente, con piani di espansione.

Geoswift è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni e servizi di pagamento transfrontalieri. Grazie a oltre due decenni di innovazione, è diventata un marchio affidabile in molteplici casi d’uso – B2B, didattica, e-commerce, rimesse e pagamenti per viaggi.

