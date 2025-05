Earnix, il leader di categoria nella Dynamic AI per il settore assicurativo, rileva Zelros per trasformare le prestazioni aziendali degli assicuratori

BOSTON e PARIGI: Earnix, la principale piattaforma di Dynamic AI per il settore assicurativo, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per acquisire Zelros, un pioniere in Generative AI per le compagnie assicurative e le banche. Questa collaborazione innovativa porterà il potere dell'AI predittiva, generativa e agentica in tutto il ciclo decisionale, della personalizzazione e dei sinistri, consentendo in tal modo ai professionisti delle tariffe assicurative e agli assuntori del rischio di proporre offerte convincenti, migliorando le prestazioni aziendali.

Unendo la piattaforma avanzata di Predictive AI di Earnix con il motore di raccomandazioni alimentato dalla GenAI di Zelros, i fornitori possono adesso presentare l'offerta giusta, al prezzo giusto, al momento giusto.

Fonte: Business Wire

