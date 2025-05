Wolters Kluwer ottiene due riconoscimenti A-Team Innovation Awards per l’eccellenza nella trasformazione dei dati e della gestione del rischio normativo integrato

I riconoscimenti attestano la capacità della piattaforma OneSumX di creare elevato valore per le banche clienti di Wolters Kluwer

LONDON: Wolters Kluwer Financial & Corporate Compliance ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti 2025 A-Team Innovation Awards per l’eccellenza nella gestione dei dati finanziari e del rischio normativo integrato. I riconoscimenti celebrano team e progetti innovativi tra le community di vendor e professionisti che mettono a frutto tecnologie nuove ed emergenti per offrire soluzioni ad alto valore agli istituti finanziari.

“I riconoscimenti A-team Innovation Awards sottolineano il nostro impegno a offrire soluzioni eccezionali e un’esperienza del cliente ineguagliata. Le nostre soluzioni combinano efficacemente metriche finanziarie, normative e riguardanti il rischio con funzionalità per configurazioni flessibili e modulari, assicurando una risposta pronta all’evoluzione del settore”, commenta Jeroen Van Doorsselaere, Vicepresidente gestione piattaforma e prodotti globali Wolters Kluwer Finance, Risk & Regulatory Reporting.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita