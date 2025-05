CSG e NetLync alla guida della trasformazione delle eSIM di MNO e MVNO

Il lancio della piattaforma SaaS di autorizzazione di prossima generazione aiuta gli operatori ad accelerare l'innovazione basata su sole eSIM e a muoversi nel panorama delle telecomunicazioni in rapida evoluzione

DENVER: Con le eSIM destinate a diventare lo standard per i nuovi telefoni quest'anno, gli operatori di rete mobile (MNO) e gli operatori virtuali di rete mobile (MVNO) si trovano ad affrontare una pressione crescente per modernizzare la loro infrastruttura di autorizzazioni. Per rispondere a questa esigenza di mercato, CSG® (NASDAQ: CSGS) ha annunciato oggi l'avvio di una nuova partnership con il fornitore leader di server di autorizzazione NetLync e ha lanciato CSG Entitlements-as-a-Service, basata su NetLync. Questa nuova piattaforma SaaS offre agli operatori la velocità e l'agilità necessarie per consentire esperienze iOS e Android fluide in questione di settimane, non di mesi.

Fonte: Business Wire

