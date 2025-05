Il nuovo libro del CEO di Boomi Steve Lucas "Digital Impact" diventa un bestseller nazionale, scalando le classifiche di USA Today e Publishers Weekly

"Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation" scala le classifiche mentre i leader aziendali ne accolgono il messaggio sull'uso responsabile dell'IA

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, leader dell'integrazione e dell'automazione intelligenti, ha annunciato oggi che il suo Presidente e CEO Steve Lucas è ora un autore nazionale di bestseller in seguito alla pubblicazione del suo nuovo libro, Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation (Wiley). Sin dalla sua apparizione, il libro ha scalato rapidamente le classifiche nazionali dei libri più venduti, e ha registrato diverse presenze nelle classifiche di USA TODAY e di Publishers Weekly.

Fonte: Business Wire

