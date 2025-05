Dalle soluzioni scalabili all'infrastruttura IA full-stack, GIGABYTE presenta il suo portafoglio IA end-to-end a COMPUTEX 2025

TAIPEI: GIGABYTE Technology, leader globale nell'ambito dell'innovazione informatica, farà il suo ritorno a COMPUTEX 2025 dal 20 ald 23 maggio all'insegna del tema "Omnipresence of Computing: AI Forward" per dimostrare in che modo la gamma completa di soluzioni GIGABYTE, che coprono il ciclo di vita IA dalla formazione sui data center e l'implementazione edge fino alle applicazioni per utenti finali, è in grado di ridefinire l'infrastruttura per soddisfare le esigenze IA di prossima generazione.

Assieme all'evoluzione dell'IA generativa aumentano anche le richieste per una gestione di volumi enormi di token, streaming di dati in tempo reale e ambienti di calcolo ad alta velocità. Il portafoglio end-to-end di GIGABYTE, che va da infrastrutture su scala rack a server, sistemi di raffreddamento, piattaforme integrate e personal computer, costituisce la base per accelerare innovazioni in ambito IA tra i diversi settori.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita