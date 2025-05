LTIMindtree posizionata come Leader nella valutazione ISG Provider Lens™ per Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2024

Il riconoscimento evidenzia l'eccellenza di LTIMindtree in tutti i quadranti nelle regioni Stati Uniti ed Europa

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, è stata nominata Leader in tutti i quattro quadranti nel rapporto ISG Provider Lens™ Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025 per entrambi gli Stati Uniti e l'Europa da parte di Information Services Group (ISG), azienda leader globale di ricerca e consulenza tecnologica.

Il rapporto ISG Provider Lens™ valuta le capacità di 30 fornitori nei quattro quadranti: Servizi di consulenza, Servizi di implementazione e integrazione, Servizi gestiti e Soluzioni e capacità OCI.

Fonte: Business Wire

