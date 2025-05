Bidgely supera 1,5 TWh di risparmio energetico, compensando 1 milione di tonnellate di emissioni di CO2

I programmi di efficienza gestiti dall'IA aiutano i clienti globali, rafforzando ulteriormente la leadership di Bidgely nella gestione dell'energia domestica

LOS ALTOS, California: Bidgely ha annunciato oggi che le sue soluzioni gestite dall'intelligenza artificiale (IA) hanno accumulato oltre 1,5 terawattore (TWh) di risparmi energetici, pari alla compensazione di oltre 1 milione di tonnellate metriche di emissioni di CO2. I risparmi energetici di 1,5 TWh di Bidgely sono stati ottenuti tramite sforzi collettivi di una base clienti in crescita con tutti i tipi di combustibile: benzina, elettrico, a doppia alimentazione e addirittura acqua, sfruttando la piattaforma UtilityAI™ dell'azienda per dare impulso all'efficienza energetica tramite strategie di coinvolgimento dei clienti migliorate.

Questo importante traguardo segue l'acquisizione dello stato di "Leader" da parte di Bidgely nella recente classifica di Home Energy Management (HEM) della ricerca di Guidehouse, che ha premiato le offerte in espansione dell'azienda per i report di energia domestica (HER), le iniziative per il tempo di utilizzo (TOU) e la ricarica gestita di veicoli elettrici (EV). Stando al report, " l'impegno dell'azienda per l'espansione delle capacità della sua piattaforma per raggiungere nuovi clienti e offrire servizi di qualità implica che manterrà la posizione di leader nel settore HEMS per il prossimo futuro."

Le strategie di coinvolgimento dei clienti dell'azienda, che comprendono approfondimenti personalizzati sui consumi, profilazione energetica e spostamento comportamentale del carico, hanno fatto sì che Bidgely sia stata inserita come "Leader" nella classifica del 2023 della ricerca di Guidehouse Customer Experience and Engagement Analytics nonché nelle valutazioni dei rivenditori del coinvolgimento dei clienti di IDC MarketScape del 2023 e del 2021.

L'impatto del raggiungimento di oltre 1,5 TWh di risparmio energetico corrisponde alla compensazione delle emissioni di CO2 per un anno provenienti da:

Più di 1 miliardo di libbre di carbone bruciato

Quasi 2,5 milioni di barili di olio consumati

Quasi 121 milioni di galloni di benzina consumati

Gestione dell'energia domestica e coinvolgimento dei clienti leader del settore

La tecnologia brevettata di disaggregazione e la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely hanno aiutato compagnie elettriche come Avista, NV Energy, Pacific Power, PSEG Long Island, Southern California Gas e altre ancora a ottenere in tempo reale informazioni sull'utilizzo dell'energia dai dati grezzi dei contatori per generare un consumo energetico più intelligente attraverso una suite di soluzioni personalizzate, tra cui:

Il programma di gestione dell'energia domestica: una panoramica a 360º del consumo energetico domestico, suddiviso per dispositivo e modelli di consumo.

una panoramica a 360º del consumo energetico domestico, suddiviso per dispositivo e modelli di consumo. Report sull'energia domestica: report personalizzati in dollari con consigli di facile utilizzo per il risparmio energetico.

report personalizzati in dollari con consigli di facile utilizzo per il risparmio energetico. Esperienza e coinvolgimento dei clienti: connessione ai clienti tramite diversi canali grazie ad avvisi intelligenti, portali web e personale di call center in grado di accedere all'analisi dei consumi con un solo clic.

Assieme, questi strumenti hanno creato un percorso che consente ai proprietari di abitazioni di ottenere una nuova visibilità sui loro elettrodomestici a più alto impatto energetico, al fine di concentrare meglio i loro sforzi di risparmio, ad esempio regolando le impostazioni del termostato o passando a elettrodomestici più efficienti.

"Questo risultato, alimentato dalla nostra solidità finanziaria, dalla leadership continua e dall'impegno nell'offrire valore per i clienti in modo coerente, rappresenta un traguardo che siamo entusiasti di poter condividere con il mercato", ha dichiarato il CEO di Bidgely CEO, Abhay Gupta. "Il futuro dell'energia non si limita a reti e potenza, ma è costituito da persone, resilienza e azione intelligente. Bidgely sta contribuendo a creare un mondo in cui le aziende elettriche non si limitano a gestire la domanda, ma la anticipano e la plasmano".

Oltre l'efficienza energetica: come generare risparmi superiori tramite una rimodulazione del carico intelligente

Mediante un'evoluzione ed espansione strategiche della sua suite di prodotti, il risparmio energetico di 1,5 TWh di Bidgely è anche il risultato del supporto alle aziende elettriche nel promuovere l'iscrizione a programmi chiave di rimodulazione e spostamento del carico. Il targeting granulare di Bidgely dei clienti ad alto impatto sulla rete ha sbloccato il pieno potenziale delle tariffe TOU, della risposta alla domanda e della ricarica gestita dei veicoli elettrici per i suoi clienti, mentre la sua recente integrazione di GenAI migliora l'accessibilità e la scalabilità di questi programmi.

"Ottenere un risparmio di 1,5 TWh è molto più di un numero: è la dimostrazione del futuro della gestione energetica", ha affermato Gautam Aggarwal, Chief Revenue Officer presso Bidgely. "La precisione e l'efficacia del targeting clienti basato sui dati attiva livelli di efficienza senza precedenti e una stabilità della rete che sarà fondamentale per prosperare nelle dinamiche in evoluzione del settore energetico."

Per scoprire perché le aziende elettriche utilizzano le soluzioni di Bidgely gestite dall'IA per migliorare l'efficienza energetica e il coinvolgimento dei clienti, scaricare il report: Guidehouse Research Leaderboard: Home Energy Management Systems Providers.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS alimentata dall'IA che accelera un futuro di energia pulita consentendo alle aziende energetiche e ai consumatori di prendere decisioni in materia di energia basate sui dati. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia brevettata, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma le molteplici dimensioni dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in informazioni energetiche estremamente accurate e fruibili per i consumatori. Sfruttiamo queste informazioni per offrire a ciascun cliente raccomandazioni personalizzate, adattate alla sua personalità e al suo stile di vita, alle caratteristiche di utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e altro ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER) e delle attività a margine della rete, Bidgely sta promuovendo l'innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per i pannelli solari fotovoltaici, il rilevamento dei veicoli elettrici (EV), lo spostamento del carico comportamentale degli EV e la ricarica gestita, il furto di energia, la previsione del carico a breve termine, l'analisi della rete e la progettazione di tariffe a tempo d'uso (TOU). L'analisi energetica dell'UtilityAI™ di Bidgely offre una visibilità approfondita sulla generazione e sul consumo per una migliore gestione dei picchi di carico e una migliore pianificazione della rete, e fornisce raccomandazioni mirate per nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Nata nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell'energia, finanziamenti per oltre 75 milioni di dollari, la collaborazione con 30 data scientist e porta la passione per l'IA alle aziende energetiche che servono clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bidgely.com o il blog di Bidgely su bidgely.com/blog.

