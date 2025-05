Harini Gopalakrishnan si unisce a Vespa.ai come Direttrice generale per le scienze della vita e della salute

L’ex Cto globale per le scienze della vita presso Snowflake guiderà l’espansione di Vespa nel settore

TRONDHEIM, Norvegia: Vespa.ai, la piattaforma per applicazioni IA in tempo reale e su grande scala basate sui big data, oggi ha annunciato la nomina di Harini Gopalakrishnan al ruolo di Direttrice generale per le scienze della vita e della salute. Gopalakrishnan, già Cto globale per le scienze della vita presso Snowflake, dirigerà le iniziative strategiche di Vespa nel settore.

Vespa.ai offre l’infrastruttura necessaria per creare e implementare applicazioni basate sull’IA pensate per la ricerca e la generazione di testo migliorata tramite riferimenti esterni (RAG), consentendo accesso accurato e in tempo reale a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Nel settore delle scienze della vita e della salute, questa funzionalità mette in grado i team di cercare, connettere ed estrarre informazioni preziose da dati multimodali complessi, accelerando la ricerca, il processo decisionale clinico e l’innovazione commerciale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita