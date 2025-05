Giovanni Brienza nominato Presidente di Frontline International

Lo storico leader guiderà le operazioni giornaliere

CLEVELAND: Frontline International, che festeggia 25 anni di innovazione nelle soluzioni per cucine commerciali, ha nominato Giovanni Brienza nuovo presidente dell'azienda. Il fondatore John Palazzo manterrà il ruolo di CEO, dedicandosi alla direzione strategica e alle iniziative di crescita a lungo termine.

Frontline è un produttore statunitense di sistemi utilizzati in tutto il mondo dalle attività di ristorazione per gestire in modo più sicuro e sostenibile grassi, oli e unto (FOG). Le soluzioni automatizzate dell'azienda aumentano la sicurezza in cucina.

Brienza, entrato in Frontline nel 2004, arricchisce questo nuovo incarico con i suoi 21 anni di competenze operative e conoscenze ingegneristiche. Ha avuto un ruolo fondamentale in molte delle innovazioni di maggiore impatto di Frontline, dalle attrezzature ai sistemi di software all'espansione strategica della presenza dell'azienda in mercati chiave a livello internazionale.

Fonte: Business Wire

