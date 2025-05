Spatial annuncia la release 2025 1.0.1 con potenziamenti per la traduzione CAD, la semplificazione dei modelli e la preparazione mesh per ambienti di produzione e simulazione

BROOMFIELD, Colorado: Spatial Corp., il fornitore leader di toolkit per lo sviluppo software per soluzioni di progettazione, produzione e ingegneria e filiale di Dassault Systèmes, ha annunciato il lancio della release 2025 1.0.1 e di aggiornamenti per diverse linee di prodotti, ribadendo in tal modo il proprio impegno a fornire soluzioni innovative per i propri clienti in ambiti che vanno dal CAD alla simulazione, fino alla produzione e oltre.

La release 2025 1.0.1 offre funzionalità ampliate sviluppate per ottimizzare i flussi di lavoro di produzione e simulazione. Le principali caratteristiche includono una nuova API di rilevamento delle caratteristiche personalizzate in ACIS per una semplificazione più efficiente del modello, un supporto più esteso per i formati CAD, compresa la scrittura STEP AP242 PMI, e continui miglioramenti alla rimozione dei corpi nascosti.

Fonte: Business Wire

