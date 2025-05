MAG firma una partnership strategica con Multibank Group per tokenizzare 3 miliardi di dollari di beni immobili

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MAG, il principale sviluppatore immobiliare degli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un accordo storico da 3 miliardi di dollari per la tokenizzazione con MultiBank Group, il più grande istituto finanziario di derivati al mondo con sede a Dubai, e Mavryk, leader nell'innovazione blockchain, siglando la più grande iniziativa di tokenizzazione di asset tangibili (Real World Assets, RWA) mai realizzata a livello globale. L'iniziativa evidenzia l'imminente lancio di $MBG, l'utility token al centro dell'ecosistema finanziario digitale di nuova generazione di MultiBank.

La partnership porterà gli sviluppi immobiliari di alto valore di MAG, The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, parte del Keturah Resort, e Keturah Reserve, sulla blockchain, rendendoli disponibili agli investitori globali tramite il mercato RWA completamente regolamentato di MultiBank.io. Una volta lanciati, i possessori di asset RWA potranno guadagnare rendimenti distribuiti quotidianamente sulla piattaforma MultiBank.io.

Il token $MBG consentirà l'accesso, lo staking, il pagamento delle commissioni e l'utilizzo della piattaforma, posizionandosi come infrastruttura di base per l'offerta di asset digitali di livello istituzionale.

Nell'ambito dell'accordo, MAG metterà a disposizione il proprio portafoglio immobiliare di pregio per la tokenizzazione, mentre Mavryk fornirà l'infrastruttura blockchain a supporto dell'emissione di asset on-chain e delle integrazioni DeFi. MultiBank Group supervisionerà la conformità normativa, la liquidità del mercato secondario e la governance della piattaforma.

Talal Moafaq Al Gaddah, Vicepresidente esecutivo senior di MAG, ha dichiarato: "In MAG siamo da sempre guidati dall'eccellenza e dalla passione per plasmare il panorama immobiliare di domani. La partnership con MultiBank Group segna una pietra miliare nell'ampliamento dell'accesso a sviluppi di alto valore e nello sblocco della liquidità tramite blockchain".

"Questo non è solo un affare immobiliare, è un caso d'uso di punta per il token $MBG. Consentendo un accesso senza interruzioni a 3 miliardi di dollari in proprietà tokenizzate, MultiBank diventa il ponte tra la finanza regolamentata e l'infrastruttura di investimento di prossima generazione", ha affermato Zak Taher, fondatore e CEO di MultiBank.io.

La tokenizzazione iniziale di 3 miliardi di dollari è solo l'inizio. La piattaforma è costruita per raggiungere un valore di 10 miliardi di dollari in asset, ponendo le basi per una nuova era di proprietà programmabile e investimenti digitali conformi, con $MBG alla base.

Esclusione di responsabilità

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, non è di proprietà, né sviluppato o venduto da The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC o dalle sue affiliate ("Ritz-Carlton"). MAG of Life FZ-LLC utilizza i marchi The Ritz-Carlton su licenza di Ritz-Carlton, che non ha confermato l'accuratezza delle dichiarazioni o delle affermazioni riportate in questa sede.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

