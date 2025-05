Sitetracker lancia strumenti potenziati di O&M per promuovere l'efficienza nell'intero ciclo di vita degli asset

MONTCLAIR, N.J.: Sitetracker, il leader globale nella gestione completa del ciclo di vita degli asset, oggi ha annunciato notevoli miglioramenti apportati alla sua soluzione Operations and Maintenance (O&M). Questi avanzamenti rafforzano la posizione di Sitetracker come la principale piattaforma end-to-end realizzata per aiutare i proprietari di asset e gli appaltatori a programmare, costruire, gestire e mantenere l'infrastruttura critica su scala.

Mentre le reti di infrastrutture diventano sempre più distribuite e complesse — spinte dall'accelerazione della transizione energetica, dalla richiesta energetica e di infrastrutture digitali da parte dell'intelligenza artificiale oltre che dalla connettività globale — i team operativi e di manutenzione sono sottoposti a pressioni sempre maggiori. Gli asset vengono spesso installati in sedi remote, mentre ai team viene richiesto di fare di più con meno risorse e il margine di errore non è mai stato così sottile.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita