Ministero degli affari esteri ed europei presenta Decent Cybersecurity all'Innovation Day sulla Cybersicurezza

BRATISLAVA, Slovacchia: Il Ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica Slovacca ha ospitato il suo 34esimo "Innovation Day" incentrato sulla cybersicurezza, presentando Decent Cybersecurity e l'azienda partner FREQUENTIS Solutions & Services ad ambasciatori accreditati in Slovacchia.

Nelle sue note di apertura, Rastislav Chovanec, Segretario di Stato del Ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica Slovacca, ha evidenziato l'importanza critica della cybersicurezza nel difficile contesto globale odierno:

"In un mondo segnato da conflitti e sfide globali, la sicurezza della Repubblica Slovacca e dei nostri cittadini è di importanza fondamentale, non solo in forma fisica ma anche nello spazio virtuale. La collaborazione tra i settori pubblico e privato è assolutamente indispensabile nella difesa contro gli attacchi informatici".

Fonte: Business Wire

