SLB lancia una gamma di soluzioni per pozzi elettrici con funzionalità digitali che massimizzano la produzione e il recupero

La tecnologia dei nuovi pozzi cambia l’economia della produzione grazie a un numero inferiore di requisiti per costosi interventi sui pozzi

HOUSTON: SLB (NYSE: SLB), azienda operante nel settore delle tecnologie dell’energia a livello globale, oggi ha lanciato Electris™ – un portafoglio di tecnologie per il completamento di pozzi elettrici dotati di funzionalità digitali che incrementa la produzione e il recupero al contempo riducendo il costo totale di proprietà di tali asset.

La tecnologia Electris digitalizza il controllo dell’intera area produttiva del pozzo, offrendo dati approfonditi e in tempo reale sulla capacità produttiva del bacino e consentendo quindi agli operatori di prevedere, adattarsi e intervenire con fiducia in risposta a condizioni di produzione dinamiche – migliorando la gestione del bacino durante la vita utile del pozzo e accedendo alle riserve che i sistemi convenzionali non riescono a sfruttare.

Fonte: Business Wire

