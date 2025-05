NetApp e Intel collaborano per ridefinire l'intelligenza artificiale per le aziende

Una soluzione innovativa che semplifica l'inferenza dell'IA per applicazioni specializzate e locali

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda leader nel settore delle infrastrutture intelligenti per i dati, ha annunciato oggi il lancio di NetApp AIPod Mini con Intel, una soluzione congiunta progettata per semplificare l'adozione dell'inferenza dell'IA da parte delle aziende. Questa collaborazione affronta le sfide uniche cui le aziende devono far fronte quando implementano l'IA, come i costi e la complessità, a livello di reparto e di team.

Per prosperare nell'era dell'intelligence, le aziende hanno adottato l'IA per migliorare l'efficienza e il processo decisionale basato sui dati in tutti i settori delle loro attività. Uno studio dell'Harvard Business School ha rilevato che i consulenti che avevano accesso agli strumenti di IA sono stati in grado di aumentare la loro produttività, completando il 12,2% in più di attività e completandole più rapidamente del 25,1%.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita