Uptime annuncia la relazione Annual Outage Analysis 2025

La 7a relazione annuale analizza i dati relativi alle interruzioni dei centri dati e informatici, comprese le cause, i costi e le conseguenze

NEW YORK: Uptime Institute oggi ha annunciato il rilascio della sua 7a relazione sulla conferenza Annual Outage Analysis 2025. La prevenzione delle interruzioni dei centri dati continua ad essere una priorità strategica per i proprietari e gli operatori dei centri dati. Le apparecchiature infrastrutturali sono migliorate, ma la complessità delle moderne architetture e le minacce esterne in costante evoluzione presentano nuovi rischi che gli operatori devono gestire in maniera attiva.

Per il quarto anno consecutivo, la Uptime Intelligence Research suggerisce che la frequenza complessiva delle interruzioni e il livello generale della gravità riferita continuano a diminuire.

Fonte: Business Wire

