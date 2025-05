DoorDash annuncia l'accordo per l'acquisizione di SevenRooms al fine di potenziare l'offerta della propria piattaforma commerciale

L'acquisizione doterà i commercianti di tutto il mondo di strumenti potenti per aumentare le vendite in sede e la redditività su tutti i canali in cui operano

DoorDash annuncia l'acquisizione di SevenRooms per potenziare la propria piattaforma commerciale con strumenti omnicanale per ristoranti e aziende del settore ricettivo.

Questa combinazione aiuterà i commercianti ad aumentare le vendite in sede, rafforzare le relazioni con i clienti e incrementare la redditività integrando gli strumenti CRM e per l'esperienza degli ospiti di SevenRooms, i migliori della categoria, nella piattaforma commerciale di DoorDash.

SevenRooms continuerà la sua missione di aiutare i ristoranti e gli operatori del settore ricettivo a offrire esperienze eccezionali ai propri ospiti, consentendo loro di trarre vantaggio dalla portata, dalle risorse e dalla presenza globale di DoorDash.

SAN FRANCISCO: DoorDash (NASDAQ: DASH), una piattaforma leader a livello mondiale per il commercio locale, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di SevenRooms, una società di software con sede nella città di New York e leader mondiale nel settore delle tecnologie per l'ospitalità. L'operazione segna un'importante espansione delle capacità della piattaforma commerciale di DoorDash, fornendo ai commercianti di tutto il mondo nuovi strumenti per aumentare le vendite in sede e con consegna a domicilio, costruire relazioni più solide con i clienti e aumentare la redditività. L'acquisizione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni di legge.

"Stiamo potenziando la piattaforma commerciale di DoorDash per aiutare i commercianti a servire i propri clienti su tutti i canali", ha affermato Parisa Sadrzadeh, vicepresidente, Strategia e operazioni di DoorDash. "Con SevenRooms, siamo entusiasti di offrire alle aziende locali di tutto il mondo nuovi modi per attirare più ospiti, costruire e sviluppare relazioni dirette con i propri clienti, accedere alla migliore CRM della categoria e aumentare la redditività attraverso un marketing più intelligente".

Fondata nel 2011 da Joel Montaniel, Allison Page e Kinesh Patel, SevenRooms offre i migliori strumenti del settore per il marketing, le operazioni e l'esperienza degli ospiti, tutti profondamente integrati nella sua CRM leader del settore, per aiutare ristoranti, hotel e aziende del settore ricettivo ad approfondire le relazioni con gli ospiti, semplificare le operazioni e aumentare i ricavi. La combinazione della portata, della diffusione e della comprovata esperienza nell'innovazione digitale di DoorDash con le capacità in sede di SevenRooms migliorerà la capacità dei commercianti di promuovere la crescita sia sui canali propri che su quelli di terze parti.

"Abbiamo fondato SevenRooms con la missione di aiutare gli operatori del settore ricettivo a comprendere i propri ospiti e a far crescere le loro attività, consentendo un futuro più sostenibile", ha affermato Joel Montaniel, cofondatore e CEO di SevenRooms. "Crediamo che i ristoranti siano il tessuto delle comunità locali e, attraverso ogni dialogo al tavolo, ogni brindisi e ogni ritorno dei clienti, il nostro obiettivo è sempre stato quello di aiutarli a crescere, facendo sentire i loro ospiti come a casa. Con una mentalità incentrata sull'operatore, siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo con DoorDash, offrendo maggiore innovazione, un canale di collegamento diretto alla rete di milioni di consumatori di DoorDash, relazioni più personalizzate con gli ospiti ed esperienze di livello superiore che trasformano i nuovi clienti in clienti abituali fedeli. Insieme forniremo ai ristoranti gli strumenti per gestire l'esperienza degli ospiti, ampliare la loro base di clienti e prosperare in un mondo omnicanale, sia all'interno che all'esterno dei loro locali".

Facendo parte di DoorDash, SevenRooms avrà accesso a risorse ampliate e a una portata globale, accelerando il proprio percorso di innovazione e sbloccando più valore per un maggior numero di commercianti. Insieme, DoorDash e SevenRooms continueranno a supportare un ecosistema aperto e favorevole alla collaborazione.

L'accordo riflette la missione più ampia di DoorDash di favorire le attività commerciali locali e promuovere legami più forti tra i consumatori e i luoghi che amano, sia che si tratti di uscire, ordinare cibo a domicilio o interagire attraverso la presenza digitale dei commercianti stessi.

William Blair ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo e Goodwin Procter LLP in qualità di consulente legale di SevenRooms per questa operazione. A&O Shearman ha agito in qualità di consulente legale di DoorDash.

Informazioni su DoorDash

DoorDash (NASDAQ: DASH) è una delle piattaforme di commercio locale leader a livello mondiale che aiuta aziende di ogni tipo a crescere e innovarsi, mette in contatto i consumatori con il meglio dei loro quartieri e offre alle persone modi rapidi e flessibili per guadagnare. Dalla sua fondazione nel 2013, DoorDash si è espansa in oltre 30 paesi, sfruttando la tecnologia e la logistica per plasmare il futuro del commercio. Attraverso il suo mercato online e la sua piattaforma commerciale, DoorDash stimola la vitalità economica nelle regioni in cui opera in tutto il mondo.

Informazioni su SevenRooms

SevenRooms è una piattaforma di CRM, marketing e operazioni per ristoranti in crescita nel settore ricettivo. Dalle prestigiose strutture stellate Michelin ai locali preferiti dalla gente del posto, questa piattaforma all-in-one aiuta i ristoranti ad aumentare le vendite, soddisfare gli ospiti e fidelizzarli, in modo automatico. La suite completa di prodotti include prenotazioni, gestione delle liste d'attesa e dei tavoli, aggregazione delle recensioni, gestione dei ricavi, referral, marketing via e-mail e SMS e automazione del marketing. Fondata nel 2011, SevenRooms conta oltre 13.000 ristoranti, hotel, locali notturni e luoghi di intrattenimento in tutto il mondo, tra cui: Marriott International, MGM Resorts International, Mandarin Oriental Hotel Group, Wynn Resorts, Jumeirah Group, Hard Rock Hotels & Resorts, Atlantis Resorts, Dorchester Collection, Rosewood Hotel Group, Wolfgang Puck, Michael Mina, Union Square Hospitality Group, Australian Venue Co., Merivale, Harrods, Fortnum & Mason, JKS Restaurants, The Madera Group, NoHo Hospitality, Nobu Restaurants, Black Sheep Restaurant Group, The Wolseley Hospitality Group, Dishoom, Groot Hospitality e Live Nation.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato contiene dichiarazioni a carattere previsionale ai sensi dell'articolo 27A della legge sui titoli del 1933, e successive modifiche, e dell'articolo 21E della legge sullo scambio di titoli del 1934, e successive modifiche, che comportano rischi e incertezze sostanziali. Le dichiarazioni a carattere previsionale si riferiscono generalmente a eventi futuri o alle nostre prestazioni finanziarie od operative future. In alcuni casi, è possibile individuare le dichiarazioni a carattere previsionale perché includono termini quali "potrebbe", "mira", "sarà", "dovrebbe", "prevede", "pianifica", "cerca", "programma", "può“, "sarebbe", "intende", "persegue", "progetta", "contempla", "ritiene", "stima", "si attende", "potenziale" o "continua" o gli stessi termini nella forma negativa o altri termini o espressioni simili che riguardano le nostre aspettative, strategie, piani o intenzioni, nonché relativi alla transazione proposta descritta nel presente comunicato ("Transazione"). Le dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i) le aspettative relative ai tempi, al completamento e ai benefici attesi della Transazione proposta, ii) i piani, gli obiettivi e le aspettative relativi alle operazioni future, ai portatori di interessi e ai mercati o alle aree di attività in cui opereremo, e iii) l'impatto previsto della Transazione proposta sulle attività delle parti. Le nostre aspettative e convinzioni in merito a tali questioni potrebbero non concretizzarsi e i risultati effettivi in periodi futuri sono soggetti a rischi e incertezze che potrebbero renderli sostanzialmente diversi da quelli previsti, inclusi rischi e incertezze relativi a: la Transazione, compreso il mancato ottenimento o il ritardo nell'ottenimento delle necessarie approvazioni di legge, il mancato soddisfacimento di una qualsiasi delle condizioni di chiusura della Transazione proposta in modo tempestivo o in generale, e i costi e le spese associati al mancato completamento; i costi, le spese o le difficoltà relative alla Transazione, compresa l'integrazione delle attività rilevanti; il mancato conseguimento dei benefici attesi dalla Transazione nei tempi previsti o in generale; il potenziale impatto dell'annuncio, dello svolgimento o del perfezionamento della Transazione sui rapporti con dipendenti, clienti, fornitori e altri partner commerciali; il rischio di contenziosi o azioni di autorità; l'incapacità di trattenere il personale chiave; modifiche alla legislazione o alle normative nazionali con un impatto sulle nostre attività; e condizioni economiche, finanziarie, sociali o politiche che potrebbero avere ripercussioni negative su di noi o sulla Transazione. Le dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato sono inoltre soggette ad altri rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli previsti, inclusi quelli descritti in modo più dettagliato nei nostri documenti depositati presso la SEC (Securities and Exchange Commission, Commissione per i Titoli e gli Scambi), tra cui la nostra relazione annuale sul modulo 10-K per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le nostre relazioni trimestrali sul modulo 10-Q. Tutte le dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato sono basate sulle informazioni a disposizione di DoorDash e sulle ipotesi e convinzioni alla data del presente documento, e decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare le dichiarazioni a carattere previsionale, salvo quanto richiesto dalla legge.

