Codethink Limited annuncia la prima valutazione al mondo della sicurezza di base per un sistema operativo su base Linux secondo SIL 3 / ASIL D

MANCHESTER, Inghilterra: Codethink oggi ha annunciato la pubblicazione del suo rapporto sulla sua Safety Assessment di base per Codethink Trustable Reproducible Linux (CTRL OS). La valutazione di exida convalida l'argomentazione per la sicurezza di Codethink riguardante l'uso del sistema operativo CTRL OS in sistemi di sicurezza critici e a criticità mista fino a SIL 3 / ASIL D, e conferma in modo indipendente che l'approccio di Codethink soddisfa le aspettative IEC 61508 e ISO 26262.

Si tratta dell'ultimo traguardo nel percorso strategico di Codethink per stabilire una metodologia difendibile, basata sulla progettazione per l'uso di software Open Source in sistemi nei quali sicurezza, prestazioni, disponibilità e affidabilità sono considerati elementi critici.

Fonte: Business Wire

