L’azienda europea di tecnofinanza iCard ottiene la verifica sicura del cliente in meno di 60 secondi grazie alle soluzioni Regula

RESTON, Virginia: iCard, uno dei principali istituti europei di denaro elettronico, ha aggiornato gli assegni dei clienti applicando tecnologie avanzate di verifica della documentazione e biometrica sviluppate da Regula. Integrando Regula Face SDK e Regula Document Reader SDK con i propri sistemi di valutazione del rischio e KYC (Know Your Customer, “Conosci il tuo cliente”), iCard ha attuato un sistema di verifica automatizzato e rapido con rilevazione delle frodi migliorata, perfezionando l’esperienza complessiva dei clienti in più di 30 paesi.

In quanto azienda di tecnofinanza munita di licenza, iCard deve rispettare rigorose norme KYC europee e al contempo mantenere funzionale ed efficiente un affidabile sistema di valutazione del rischio insieme a un’esperienza del cliente semplice.

Prima dell’implementazione delle soluzioni Regula, le procedure di verifica manuale comportavano inefficienze, tempi di attesa più lunghi, una maggiore frequenza delle frodi e possibili complessità per gli utenti.

Fonte: Business Wire

