Powin alza l'asticella con Pod Max: più potenza, più capacità, stesso ingombro

PORTLAND, Oregon: Powin LLC, integratore globale di sistemi di accumulo di energia con sede negli USA, ha presentato oggi Pod Max, il prodotto dell'azienda più potente e a elevata densità energetica sviluppato finora. Con una capacità di 6,26 MWh nello stesso container da 20 piedi raffreddato a liquido dei precedenti modelli, Pod Max di Powin offre un incremento del 25% di densità energetica rispetto al sistema standard da 5 MWh di Powin, con una riduzione dei costi totali del sistema e l'ottimizzazione del valore sul lungo termine.

Sviluppato per ottenere la massima efficienza, il Pod Max riduce i tempi di lavoro in loco, poiché richiede meno cavi e connessioni per megawattora. Ciò si traduce in distribuzioni più rapide, installazioni più semplici e minori requisiti di manutenzione sul lungo termine.

"Il Pod Max rappresenta l'apice della nostra costante attenzione nei confronti di prestazioni, costi di implementazione e scalabilità", ha affermato Himanshu Khurana, Chief Technology Officer presso Powin. "Offrendo una densità energetica superiore nello stesso fattore di forma collaudato, Pod Max consente ai nostri clienti di implementare sistemi più potenti a un costo totale di proprietà inferiore. Questo prodotto rappresenta la prossima evoluzione della nostra missione per ottimizzare l'accumulo energetico a ogni livello del sistema."

Caratteristiche chiave di Pod Max:

Capacità di 6,26 MWh in un alloggiamento da 20 piedi raffreddato a liquido

Aumento del 25% di densità energetica rispetto all'unità standard da 5 MWh di Powin

Notevole riduzione dei tempi di lavoro in loco grazie a un cablaggio semplificato e alla presenza di meno container

Messa in funzione semplificata e gestione e manutenzione ottimizzate durante la vita del sistema

Al centro di ogni Pod Max si trova l'avanzata piattaforma StackOS™ di Powin, una suite software completamente integrata che integra un sistema di gestione dell'energia (EMS), un sistema di gestione della batteria (BMS) e un sistema di gestione termico (TMS) in un'unico livello di controllo intelligente. Tale integrazione consente il monitoraggio e il controllo in tempo reale fino al livello di cella, garantendo una disponibilità del sistema leader del settore, prestazioni ottimali e sicurezza integrata.

Il Pod Max segna un importante traguardo nell'impegno di Powin a sviluppare soluzioni di accumulo compatte e ad alte prestazioni in grado di rafforzare la resilienza della rete, aumentare l'efficienza e accelerare la transizione verso un nuovo futuro energetico. Sviluppato con lo scopo di soddisfare le esigenze in evoluzione degli operatori di rete, delle aziende energetiche e degli sviluppatori, offre un piattaforma flessibile e pronta al futuro che integra una solida tecnologia con un'architettura scalabile per supportare un ampio ventaglio di casi d'uso e ambienti di implementazione.

PROFILO DI POWIN, LLC (POWIN)

Powin è un integratore integratore globale di sistemi di accumulo di energia con sede negli Stati Uniti, la cui missione è diventare il fornitore di sistemi di accumulo di energia più affidabile al mondo, consentendo di ottenere energia pulita e affidabile. Grazie ai controlli software basati sui dati, all'hardware collaudato e all'esperienza nell'esecuzione di progetti end-to-end, Powin fornisce sistemi scalabili su misura per soddisfare le esigenze della moderna domanda di energia. Sostenuto da una catena di fornitura diversificata a livello globale e con fonti etiche, Powin sostiene la distribuzione di energia per ridurre la congestione della rete, abbassare i costi e rafforzare le infrastrutture obsolete. Concentrandosi costantemente sull'innovazione e sul valore duraturo, Powin ottimizza la gestione dell'energia, riduce i rischi e garantisce energia prevedibile per tutta la durata dei suoi progetti.

Fonte: Business Wire

