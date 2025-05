Xsolla lancia il Buy Button per i giochi mobili per aiutare gli sviluppatori a riprendersi il controllo dei propri ricavi

Una nuova sentenza della corte consente l'uso di link esterni di pagamento: lanciare entro qualche giorno, trattenere una maggiore proporzione dei propri ricavi

LOS ANGELES: Xsolla, un leader globale nel commercio dei videogiochi, oggi ha annunciato il lancio dell'Xsolla Buy Button for Mobile Games, una soluzione di pagamento direttamente al consumatore progettata per aiutare gli sviluppatori di videogiochi mobili a trattenere una porzione maggiore di quanto guadagnano risparmiando sulle consuete commissioni imposte dalle piattaforme. Questo rilascio fa seguito a un'importante sentenza della corte statunitense del 30 aprile 2025, che vieta ad Apple di bloccare link a pagamenti esterni o di imporre commissioni su negozi statunitensi terze parti, dando agli sviluppatori nuove opportunità di connettersi con i giocatori e incrementare i ricavi.

Con il Buy Button for Mobile Games, gli sviluppatori di giochi possono integrare all'interno dei loro giochi dei link per il pagamento diretto che portano a un checkout determinato dal browser e alimentato da Xsolla Web Shop e Xsolla Pay Station. Questo checkout supporta la vendita di articoli virtuali, valute e bundle, offrendo un'esperienza semplificata per i giocatori, evitando nel contempo di pagare le commissioni imposte dalla piattaforma, potenzialmente fino al 30%.

Gli sviluppatori ora possono creare un link esterno di facile realizzazione all'interno della propria esperienza di videogioco su un dispositivo mobile iOS. Quando un giocatore seleziona il link, si apre un checkout semplificato basato sul browser che offre un'esperienza di acquisto diretta, sicura e preautenticata, consentendo così agli utenti di acquistare il proprio gioco preferito con solo pochi clic. Inoltre, gli sviluppatori di giochi mobili possono anche accedere la sincronizzazione dei cataloghi, strumenti di fidelizzazione, offerte personalizzate e opzioni di integrazione richieste per gestire le offerte fornite nel link esterno con sviluppo personalizzato minimo o assente.

I principali vantaggi dell'Xsolla Buy Button:

Nessuna commissione di piattaforma: il trattenimento di fino al 30% dei ricavi risparmiando sulle commissioni di piattaforma, meno i consueti costi di elaborazione dei pagamenti.

il trattenimento di fino al 30% dei ricavi risparmiando sulle commissioni di piattaforma, meno i consueti costi di elaborazione dei pagamenti. Implementazione: la sentenza della corte statunitense dell'aprile 2025 prevede che gli sviluppatori possano collegare link di pagamento esterni all'interno dell'app senza interferenza con la piattaforma.

la sentenza della corte statunitense dell'aprile 2025 prevede che gli sviluppatori possano collegare link di pagamento esterni all'interno dell'app senza interferenza con la piattaforma. Flusso di acquisto semplificato one-tap: I giocatori possono acquistare articoli specifici direttamente dalle offerte all'interno del gioco utilizzando metodi di autofill e one-tap, offrendo un'esperienza di acquisto ininterrotta nativa del gioco.

Tassazione e conformità semplificate: Xsolla è il Merchant of Record (il commerciante di riferimento) che gestisce il calcolo, la riscossione e la rimessa delle imposte a livello globale. Non sono necessarie soluzioni fiscali di terze parti.

I giocatori possono acquistare articoli specifici direttamente dalle offerte all'interno del gioco utilizzando metodi di autofill e one-tap, offrendo un'esperienza di acquisto ininterrotta nativa del gioco. Xsolla è il Merchant of Record (il commerciante di riferimento) che gestisce il calcolo, la riscossione e la rimessa delle imposte a livello globale. Non sono necessarie soluzioni fiscali di terze parti. Premi fedeltà e giocatori: aumentare la ritenzione e il coinvolgimento con programmi fedeltà e opzioni personalizzate di reward legati al comportamento dei giocatori all'interno dell'esperienza di gioco, nell'app o online. Questa funzione consente inoltre di creare gift card prepagate e integrazione del controllo parentale per tutti gli acquisti.

aumentare la ritenzione e il coinvolgimento con programmi fedeltà e opzioni personalizzate di reward legati al comportamento dei giocatori all'interno dell'esperienza di gioco, nell'app o online. Questa funzione consente inoltre di creare gift card prepagate e integrazione del controllo parentale per tutti gli acquisti. LiveOps Sync: allineare le promozioni su base Web con eventi in-game, contenuti stagionali e traguardi raggiunti dai giocatori per massimizzare la rilevanza e l'impatto delle offerte disponibili ai giocatori.

allineare le promozioni su base Web con eventi in-game, contenuti stagionali e traguardi raggiunti dai giocatori per massimizzare la rilevanza e l'impatto delle offerte disponibili ai giocatori. Controllo parentale e gift card: controllo parentale e gift card disponibili in tutto il mondo.

controllo parentale e gift card disponibili in tutto il mondo. Commercio multicanale: estendere la monetizzazione oltre l'app, sul Web, Discord, Telegram, e altri canali della community, sui quali si incontrano i giocatori.

“Questa decisione della corte è un punto di svolta per gli sviluppatori di videogiochi mobili negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Il Buy Button è disponibile oggi sul Xsolla Web Shop”, ha dichiarato Chris Hewish, Direttore strategico di Xsolla. “Gli sviluppatori possono registrarsi attraverso l'account Xsolla Publisher, utilizzare il form Instant Web Shop e generare link in pochi minuti senza la necessità di codici personalizzati. Questa implementazione rinforza l'impegno di Xsolla a realizzare strumenti di commercio globale di grande flessibilità che consentono agli sviluppatori di avere successo e scalare la propria attività su varie piattaforme”.

Questa proposta è un'assoluta novità che dà agli sviluppatori di videogiochi mobili il controllo della propria monetizzazione, la capacità di creare rapporti più ravvicinati con i propri giocatori e la fiducia di sviluppare la propria attività con sostenibilità a lungo termine senza le limitazioni incontrate in precedenza.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

