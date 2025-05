Microsoft raccomanda Philips SpeechMike Premium Touch per subentrare a Nuance PowerMic

VIENNA: Speech Processing Solutions, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la dettatura professionale con il brand Philips, oggi ha annunciato che Philips SpeechMike Premium Touch è stato ufficialmente prescelto da Microsoft come il successore della serie Nuance PowerMic che tra poco sarà ritirato dal mercato.

L’unico microfono raccomandato da Microsoft per sostituire PowerMic, Philips SpeechMike Premium Touch offre compatibilità plug & play con molte soluzioni di riconoscimento vocale Nuance – Dragon Medical One, Dragon Professional Anywhere, Dragon Legal Anywhere e alcune versioni di PowerScribe che offrono a professionisti medici, legali e commerciali un’alternativa superiore a flussi di lavoro ininterrotti riguardanti la documentazione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita