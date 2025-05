Lattice presenterà varie soluzioni avanzate IA all’edge al New-Tech 2025 Exhibition

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato che presenterà la sua tecnologia FPGA più recente in occasione del New-Tech 2025 Exhibition. I demo della tecnologia Lattice saranno mostrati presso lo stand Telsys Ltd. e permetteranno di scoprire sia gli FPGA a ridotto fattore di forma e basso consumo di potenza sia soluzioni per specifiche applicazioni all’avanguardia che rendono possibili funzionalità avanzate per la visione artificiale embedded, l’intelligenza artificiale e la fusione di sensori.

Inoltre Lattice effettuerà una presentazione tecnica dal titolo “Power-Efficient Robotics and Automation Fueled by Lattice FPGA Technology” che mostrerà come gli FPGA avanzati dal consumo di potenza ottimizzato possono ridurre in misura notevole la potenza necessaria per le soluzioni robotiche e di nuova generazione pensate per applicazioni industriali.

L’azienda: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Demo e presentazione / Data e ora: 20 – 21 maggio: demo Lattice (Stand 67-68 Telsys Ltd.) 21 maggio, 10:20: Presentazione tecnica “Power-Efficient Robotics and Automation Fueled by Lattice Semiconductor FPGA Technology”

Esposizione: New-Tech 2025 Exhibition Sede dell’evento: EXPO Tel-Aviv Convention Center, Pavilion 1, Tel Aviv-Yafo, Israele

New-Tech 2025 Exhibition

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire

