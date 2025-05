Blue Yonder rileva Pledge, ampliando la propria piattaforma di supply chain end-to-end con funzionalità di reportistica sulle emissioni di carbonio

L'acquisizione accelera la strategia di sostenibilità di Blue Yonder e offre ai clienti informazioni complete per abilitare la riduzione dell'impronta di carbonio e migliorare l’efficienza delle catene di approvvigionamento

LONDRA e DALLAS: Blue Yonder, leader mondiale nella trasformazione digitale end-to-end delle catene di approvigionamento, ha annunciato oggi l'acquisizione dell'attività di Pledge Earth Technologies Ltd. ("Pledge"), compresa la sua soluzione per la sostenibilità della supply chain destinata ad aziende, BCO (beneficial cargo owners) e ai fornitori di servizi logistici (LSP – logistic service providers). Grazie a questa acquisizione, la piattaforma di Blue Yonder offre ora funzionalità avanzate per la reportistica accreditata a livello globale sulle emissioni di CO2 delle attività logistiche, permettendo ai clienti di monitorare le proprie emissioni, quelle dei loro fornitori e dei partner commerciali.

Fonte: Business Wire

