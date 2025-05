Amazon investirà oltre 4 miliardi di dollari per lanciare in Cile una Regione infrastrutturale

La nuova Regione AWS South America (Chile) consentirà ai clienti di eseguire carichi di lavoro e archiviare in modo sicuro i loro contenuti in Cile servendo gli utenti finali con latenza ancora più ridotta

I clienti attivi in Cile comprendono AgroSuper, Andres Bello University, Banco de Chile, Banco Itaú, BancoEstado, BCI Mach, Cencosud, Coca-Cola Andina, Coopeuch, Copec, Data Observatory, Femsa Salud, LATAM Airlines, Salcobrand, Transbank e molti altri che stanno innovando su AWS

SEATTLE: Amazon (NASDAQ: AMZN) oggi ha annunciato i piani per il lancio di una Regione infrastrutturale in Cile per Amazon Web Services (AWS) entro la fine del 2026. La nuova Regione AWS South America (Chile) darà agli sviluppatori, alle startup, agli imprenditori e alle imprese, oltre che ai servizi finanziari, al commercio al dettaglio, all'istruzione, alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni no-profit maggiore scelta per eseguire le loro applicazioni e servire gli utenti finali dai centri dati situati in Cile.

