Forrester presenta le 10 tecnologie emergenti per il 2025; l'innovazione nell'intelligenza artificiale passa da sperimentazione a imperativo aziendale

L'IA agentica rappresenta la nuova frontiera dell'automazione, consentendo ai sistemi di prendere decisioni in modo indipendente e intenzionale

CAMBRIDGE, Massachusetts: Poiché l'IA generativa si sta evolvendo in IA agentica, l'automazione sta diventando più sofisticata e le tecnologie emergenti stanno passando a un'implementazione su larga scala, entro la fine del 2025 le aziende non sperimenteranno più l'IA, ma saranno impegnate in una corsa per stare al passo con la sua accelerazione. Tuttavia, data l'attuale instabilità geopolitica, prendere le giuste decisioni in materia di investimenti tecnologici sarà fondamentale per la crescita aziendale e il vantaggio competitivo.

Fonte: Business Wire

