Ravio raccoglie 12 milioni di dollari durante un round di finanziamento di Serie A per modernizzare i dati sulle retribuzioni delle forze lavoro globali

La maggior parte delle aziende fissa i salari utilizzando dati di 12-18 mesi prima. I dati in tempo reale stanno cambiando tale consuetudine.

LONDRA: Ravio ha raccolto 12 milioni di USD durante un round di finanziamento di Serie A guidato da Spark Capital (USA) con la partecipazione di Blackbird (Australia) e Cherry Ventures (Europa) per modernizzare il modo in cui le aziende gestiscono i compensi grazie all'uso di dati di mercato in tempo reale e strumenti decisionali.

Tra i suoi clienti, Ravio vanta brand di consumo importanti quali Just Eat Takeaway e Octopus Energy, assieme a leader fintech come Wise, Adyen e Mollie. Anche nomi noti del settore tecnologico come Zoopla e Skyscanner hanno scelto Ravio per definire le loro strategie di retribuzione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita