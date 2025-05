WHOOP rivela WHOOP® 5.0 e WHOOP® MG: nuovi potenti dispositivi con innovative funzioni per la salute e la longevità

Lanciati tre nuovi livelli di abbonamento per rendere gli indossabili all’avanguardia più accessibili e personalizzati

L’annuncio del lancio WHOOP può essere guardato qui .

BOSTON: WHOOP, l’azienda per la performance umana, lancia WHOOP 5.0 e WHOOP MG – due indossabili di nuova generazione pensati per consentire un nuovo approccio alla salute e alla longevità personale. Associati a un’esperienza WHOOP riprogettata, offrono durata della batteria di 14 giorni in un dispositivo più elegante e del 7% più compatto e presentano funzioni che definiscono la categoria – Healthspan con WHOOP Age, Heart Screener con ECG su richiesta, Insight sulla pressione arteriosa e altro ancora.

Fonte: Business Wire

